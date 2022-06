Dopo il trailer di Street Fighter, il Summer Game Fest 2022 continua con un nuovo annuncio, riguardante Aliens Dark Descent.

Il titolo, in uscita nel corso del 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, è in sviluppo presso Focus Entertainment. Di seguito potrete visionare il trailer d’annuncio, che lascia spazio anche a qualche scena di gameplay.