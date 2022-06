Call of Duty Modern Warfare II: mostrato il gameplay al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest è stato mostrato un nuovo gameplay di Call of Duty Modern Warfare II, il reboot dell’originale titolo di Activision e Infinity Ward.

Nel gameplay, vediamo i panni della squadra principale di Task Force 141 che assalta una base marina nemica nell’operazione “Dark Waters”, in cui abbiamo esclusive scene di sparatorie e come viene sfruttata la tecnologia avanzata della next gen. Elementi di scena che cambiano costantemente, framerate e grafica migliorata, oltre a suoni deliziosi delle armi, non fanno altro che enfatizzare il grande titolo, e non vediamo l’ora che Call of Duty Modern Warfare II esca quest’anno per PC, PlayStation e Xbox.