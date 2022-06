Cuphead: esclusivo gameplay di un boss del DLC

Durante il Summer Game Fest è stato mostrato un tanto atteso trailer di Cuphead, in cui vediamo Miss Chalice alle prese con uno dei boss del DLC The Delicious Last Course.

La boss fight sembra contro un mago, il quale non solo diventa un pupazzo di neve gigante, ma in seguito si trasforma anche in un cristallo di ghiaccio, e tutte le cose che compaiono sullo schermo sembrano davvero fuori di testa.

Ovviamente, Studio MDHR ha detto che sarà molto difficile l’avventura di Cuphead, ma non sarebbe divertente se fosse semplice, no?