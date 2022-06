Humankind: il gioco arriva finalmente su console

Humankind arriverà finalmente su console. La notizia è stata data durante il Summer Game Fest di oggi, e molti aspettavano di poter metterci le mani.

Le console nello specifico sono PlayStation 4 e 5, oltre a Xbox One e Serie S/X, e porterà ai giocatori tante novità su come amministrare la salvezza dell’umanità. Ovviamente ci saranno dei bonus al preordine per chi riuscirà a scaricare il titolo, ma per il resto si tratta del solito business dei ragazzi di Amplitude Studios.

Salvate l’umanità in Humankind.