Highwater è il nuovo videogioco sviluppato da parte di Rogue Games ed è stato mostrato durante il Summer Game Fest come un titolo d’avventura con azione e strategia.

Ambientato in una Terra apocalittica e piena d’acqua, viaggerete su una zattera in giro per il mondo alla ricerca di risposte, sopravvivenza e amici con cui stringere amicizie.

Non sappiamo quando uscirà Highwater, soltanto che il suo debutto avverrà quest’anno.