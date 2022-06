Nightingale: mostrato il gioco durante il Summer Game Fest

Nightingale è stato mostrato durante i Game Awards 2021, e da allora il titolo non ha ricevuto alcun trailer e pochissime informazioni. Non abbiate paura, poiché i ragazzi di Inflexion Games hanno mostrato tante novità durante il Summer Game Fest di quest’anno, e non vedono l’ora di farcelo provare.

Il trailer ci fa le normali spiegazioni su come si sopravvive in un mondo ostile dietro ogni angolo. Creature ostili e demoni spaventosi non aiutano di certo, ma di sicuro troverete un modo per cavarvela. In caso contrario…beh, è stato bello vedervi.

Nightingale arriverà quest’anno soltanto su PC.