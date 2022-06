Gotham Knights: nuovo trailer durante il Summer Game Fest

Aspettiamo con ansia l’arrivo di Gotham Knights, sviluppato da WB Games Montreal, e forse non dovremo aspettare più di tanto. Con l’arrivo previsto per il 25 ottobre, è normale che finalmente possiamo avere scene di gameplay durante eventi speciali, e quale momento migliore se non durante il Summer Game Fest?

Abbiamo il nostro eroe, Nightwing, impegnato durante la pulizia della città di Gotham dopo la caduta di Batman, e la criminalità è davvero opprimente in questi giorni. Ma assieme ad altri personaggi dell’universo di DC Comics riuscirà a cavarsela.