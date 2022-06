The Last of Us: Druckmann al Summer Game Fest

Neil Druckmann, director della serie The Last of Us e co-presidente di Naughty Dog, si prende la fetta finale del Summer Game Fest 2022. Nonostante siano uscite news in giornata riguardanti il remake, Druckmann ha comunque mostrato un artwork relativo ad un gioco multiplayer stand-alone in produzione, di cui arriveranno nuove news l’anno prossimo, oltre ad uno scatto con Pedro Pascal e Bella Ramsey relativo alla serie HBO in arrivo. Dopo l’ingresso anche di Ashley Johnson e Troy Baker è stato mostrato il trailer uscito questo pomeriggio di The Last of US Part I, in arrivo su PS5 (il 2 settembre) e in sviluppo anche su PC. Dopo il filmato, viene fatto un confronto di screenshot dalla prima remastered a questa nuova edizione.

Qui sotto potete vedere i diversi screen.

Qui invece la parte relativa all’intervista di Geoff Keighley a Druckmann. Sotto ancora, il trailer ufficiale di The last of Us Part I.