Call of Duty Modern Warfare 2 Anteprima: la guerra non cambia mai

Call of Duty, uno degli sparatutto in prima persona più discussi e longevi della storia dei videogiochi, è tornato a far parlare di sé. Dopo Call of Duty Cold War che ci ha convinti appieno e Call of Duty Vanguard rivelatosi non esattamente all’altezza delle aspettative degli appassionati del franchise, ora il testimone è passato nuovamente nelle mani dello studio Infinity Ward, che ha il compito non solo di tenere alte le aspettative dei giocatori, ma dovrà cercare anche di convincere tutti quei player rimasti particolarmente delusi dal flop del citato Call of Duty sviluppato da Sledgehammer Games. Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo soft-reboot della serie sparatutto e porta con sé un grosso fardello derivante proprio dal nome che porta. Call of Duty Modern Warfare 2, pubblicato originariamente nel 2009, è stato uno dei migliori capitoli del franchise, ed ora, il team si sta giocando il tutto per tutto. Inoltre, la stessa Infinity Ward aveva precedentemente dichiarato che Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe rivelarsi il titolo “più ambizioso di sempre”, quindi i giocatori si aspettano grandi novità e anche un ritorno alle origini come siamo stati abituati dal capitolo originale. Ebbene, alla Summer Game Fest, condotta dallo stravagante Geoff Keighley, è stato mostrato finalmente il gameplay di una missione dedicata alla campagna del gioco, grazie alla quale possiamo farci un’idea sui cambiamenti apportati all’opera interattiva ma anche sui dubbi che ci attanagliano in questo momento.

Call of Duty Modern Warfare 2: l’arma più potente è la squadra

Il filmato mostrato alla Summer Game Fest si apre con i nostri beniamini, ossia Soap, Price, Ghost e Gaz insieme ad altri soldati assaltare inizialmente una piattaforma petrolifera. Qui si incominciano già a vedere le prime sequenze di gameplay della produzione. Diciamo che ho notato dei diversi miglioramenti legati al gunplay del gioco, ed il tutto mi è sembrato decisamente più tattico rispetto al passato e non si presenta solamente con un “vai, spara e uccidi” per poter proseguire nell’area successiva, quindi credo fermamente che il giocatore durante la campagna dovrà eseguire delle scelte prettamente dallo stampo tattico per poter proseguire, ma lo scopriremo una volta che avremo tra le mani il gioco completo. Comunque, ritornando sempre sul gunplay, diciamo che Call of Duty non ha mai deluso sotto questo fronte, e sembrerebbe che anche Call of Duty Modern Warfare 2 mantenga decisamente alte le aspettative con qualche piccola novità e miglioramento. Per quanto riguarda invece la balistica delle armi da fuoco, sembra che il team abbia svolto un lavoro maniacale per renderli ancora più verosimili rispetto ai precedenti capitoli, con qualche gradevole ritorno come l’SMG Vector e il Fucile d’Assalto ACR, i cui fan sicuramente apprezzeranno la loro ricomparsa. Inoltre, nonostante ci siano alcune opzioni già esistenti dai recenti capitoli per rendere più bello il gameplay, come appoggiare l’arma ai ripari per ridurre il rinculo, ho notato che ci sono delle novità sostanziali legate principalmente alla libertà di movimento, le quali appaiono nettamente migliori.

Diciamo che, visto da un non veterano della serie, sicuramente queste migliorie non saranno tanto percettibili, mentre chi ha preso in mano gli ultimi capitoli comprende sin da subito che il team di sviluppo abbia apportato qualche miglioria nel gameplay. Detto ciò, sicuramente la spettacolarità fornita grazie al motore grafico del gioco si intravede già dai primi secondi. Infatti, ad esempio, lo sviluppatore ha curato ogni minimo dettaglio per le espressioni facciali dei personaggi, i modelli delle varie armi da fuoco e tanto altro. Il risultato è senza dubbio stupefacente, considerando che il titolo dovrebbe arrivare anche su console old-gen, current-gen e PC. Inoltre, menzione particolare anche al Ray Tracing, dove rispetto a Call of Duty Modern Warfare è ben più visibile fornendo una spettacolarità senza precedenti. Sul fronte del level design legato alla missione vista alla Summer Game Fest, ho notato delle cose abbastanza interessanti. Infatti, in alcuni scenari ci saranno zone dove potremo rifornirci a quanto pare di esplosivi e munizioni per uscirne illesi in una determinata situazione. Nello specifico, mi riferisco allo scontro a fuoco avvenuto prima che i nostri beniamini scendano dalla piattaforma petrolifera. Lo scenario potremo sfruttarlo anche a nostro vantaggio grazie alla presenza di barili esplosivi e non solo. In più, ho notato una certa verticalità nel video gameplay mostrato durante il Summer Game Fest, in cui potevamo vedere il nostro soldato saltare sopra i vari container e fare fuoco da una posizione sopraelevata.

Ma come sarà il multigiocatore?

In molti si staranno domandando in questo momento “Come sarà la componente multiplayer del gioco?” Purtroppo, ancora non abbiamo abbastanza informazioni su quest’ultima, ma il poco che sappiamo ci rende speranzosi. Incominciamo con il dire che Infinity Ward ha annunciato che l’Armaiolo sarà completamente rinnovato e che la customizzazione delle varie armi sarà pressoché infinita, almeno secondo quanto svelato dagli sviluppatori. Detto ciò, non sappiamo veramente nient’altro, tralasciando l’accesso anticipato per l’open beta a tutti coloro che prenoteranno il gioco su PS4 e PS5. Parlando sempre della modalità appena citata, mi auguro che la software house lavori drasticamente per sistemare il level design, date le problematiche legate agli ultimi capitoli del gioco, dove in alcune modalità i nemici avevano dei punti di rientro molto vicini alla nostra posizione, come ad esempio in Tutti contro Tutti. Dopodiché, mi aspetto anche qualche nuova modalità multigiocatore per dare qualche stimolo in più e varietà all’online e un sistema di progressione appagante.

Diciamo che con queste parole abbiamo riassunto quelle che sono le nostre speranze per il multiplayer, perché si sa: Call of Duty viene giocato essenzialmente per la componente online anziché quella singleplayer, di conseguenza speriamo che Infinity Ward e Activision abbiano realizzato un comparto multigiocatore capace di tenere incollati i giocatori per diverso tempo. Inoltre, bisogna considerare che successivamente arriverà anche Warzone 2.0, la nuova esperienza battle royale, che viene definita dalla compagnia come qualcosa di inedito e che rivoluzionerà il genere.

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC

Sviluppatore: Infinity Ward

Publisher: Activision

Call of Duty Modern Warfare 2 porta sulle spalle un peso che potrebbe sembrare veramente insormontabile, visto il nome. Grazie alla Summer Game Fest, ci siamo fatti un’idea sulla produzione, e siamo estremamente convinti che gameplay e tutta la campagna siano di ottima fattura come Infinity Ward ci ha abituato da sempre sin da Call of Duty Modern Warfare, pubblicato nel lontano 2007. Purtroppo, non abbiamo ancora visto in azione il multiplayer, è questo rappresenta un’incognita parecchio importante per la produzione, dato che la software house viene perlopiù presa in considerazione proprio per questa modalità di gioco. Tutto sommato, quello che abbiamo visto ci ha soddisfatti e non poco, e quindi speriamo che questo nuovo capitolo possa essere veramente ambizioso come descritto da Infinity Ward e che rappresenti un nuovo percorso per lo sviluppatore.