Saints Row Boss Factory Provato: uno, nessuno e centomila

Chiudete gli occhi e immaginate di ritrovarvi a Santo Ileso, il torrido centro abitato degli Stati Uniti sud-occidentali che funge da ambientazione per il nuovo Saints Row, e dove avete deciso di fondare il vostro impero criminale dal nulla. Ma, prima di iniziare a combattere le quattro fazioni che tengono in pugno la cittadina, dovete trovare qualcosa da bere perché sentite la gola riarsa e la pelle bruciata dai raggi d’un sole implacabile. Già, ma com’è fatta la vostra pelle? Che vestiti indossate? Vi siete ricordati di prendere un cappello? Ma soprattutto, ce li avete i calzini?

Saints Row Boss Factory: non dirlo a mamma

Anche se Saints Row non uscirà prima del 23 agosto, possiamo già iniziare a confezionare l’aspetto del nostro alter ego, soprannominato con un generico Boss, grazie all’apposita Boss Factory, letteralmente Fabbrica dei Boss, che Volition ha messo a disposizione come download gratuito per tutte le piattaforme su cui è previsto il lancio del reboot. E si tratta di un signor editor del personaggio, oserei dire! Gli sviluppatori hanno praticamente rimosso tutti i vincoli e le regole riguardo ciò che si può e non si può fare, in maniera tale da fornirci la possibilità di riprodurre noi stessi all’interno del gioco (o chiunque altro volessimo interpretare) con un’accuratezza impressionante. Ecco dunque che il sottotitolo pseudo ufficiale di questo Saints Row, “self made” ossia “fatto da sé”, prende davvero forma e lascia qualunque tipo di decisione legata al modo in cui vorremo lasciare l’impronta nel sottobosco criminale di Santo Ileso completamente nelle nostre mani. È il momento di liberare il Santo che è in noi!

Ma, in soldoni, cos’è che possiamo fare con la Boss Factory? Sarebbe più corretto chiedersi cosa non possiamo fare: abbiamo miliardi di opzioni a nostra disposizione (cifra volutamente esagerata, ma non troppo lontana dalla realtà) e gli strumenti di personalizzazione incorporati nel nuovo Saints Row sono davvero fra i migliori della categoria, perciò è un bene che i più indecisi fra noi possano metterci le mani sopra svariate settimane prima del lancio ufficiale del gioco. La Fabbrica dei Boss offre un’incredibile quantità di opzioni che spaziano dal basilare all’assurdo, da quelle essenziali come la tonalità della pelle e lo stile della capigliatura a quelle più avanzate come le protesi, la vitiligine e la densità di peli corporei. Il ritorno dell’abbigliamento stratificato, una delle particolarità più apprezzate dai fan, permette di aggiungere biancheria intima (ma anche no), giacche, accessori, camicie e, per l’appunto, calzini a piacimento, tutti rigorosamente unisex, applicando una moltitudine di colori, finiture e riflessi metallici. Inoltre, per la prima volta in assoluto siamo in grado di regolare la simmetria del volto, una funzionalità mai vista che consente di editare in maniera distinta il lato destro e il lato sinistro. Completano il pacchetto la classica combinazione personale di voce ed emote, atteggiamenti peculiari del nostro avatar che potremo sfoggiare in-game con qualche citazione extra (sia lodato il sole!). Come dite? Non avete tutto questo tempo libero per costruire il Boss dei vostri desideri? È un gran peccato, ma ci sono comunque otto diverse impostazioni preconfigurate tra cui scegliere, oltre a tonnellate di volti e caratteristiche facciali già pronte all’uso per iniziare più rapidamente.

Sto scuotendo una bottiglia di ketchup, cosa credi?

Una volta soddisfatti dell’aspetto del nostro Boss, potremo salvarlo in modo che sia pronto all’uso non appena il gioco vero e proprio sarà disponibile. Prima di allora, abbiamo la facoltà di condividerlo nell’apposita galleria su SaintsRow.com e confrontarlo con le creazioni di altri giocatori in tutto il mondo: così facendo, ci verranno regalati due caschi da DJ colorati al neon che si aggiungeranno alle opzioni di personalizzazione. Inoltre, registrando e collegando il nostro profilo di Saints Row sul sito ufficiale, riceveremo un bonus supplementare, ossia l’esclusivo lanciatore multiplo MDI-101, anch’esso da imbracciare nel gioco. Chiaramente, gli unici oggetti non utilizzabili all’interno dell’editor sono quelli che verranno sbloccati con i nostri progressi nel corso della storia, ma potrete comunque visualizzarli giusto per farvi venire l’acquolina in bocca. Ma come faremo a ritrovare tutto quello che abbiamo creato in Saints Row? Nulla di più semplice: qualora la piattaforma sulla quale utilizzeremo la Boss Factory sia la stessa scelta per giocare, la nostra galleria di Boss sarà quella che potremo consultare una volta avviato il titolo, senza dover fare altro. Ciò detto, per ogni personaggio creato viene generato anche un codice univoco di sette cifre, che potrà quindi essere utilizzato su PC o console differenti e persino scambiato con gli amici se volessimo far loro dono del nostro straordinario e impeccabile gusto estetico. La tenacia di Saints Row nell’accordarci la creazione di personaggi incredibili resta uno dei punti di forza del franchise: possiamo calzare i (pochi) panni di un emulo di Silver Surfer con la pelle completamente cromatica, oppure far sì che il Boss sia un’imponente statua di bronzo alta 3 metri, come una sorta di Colosso di Rodi vivente. È stato incluso persino un settaggio per la quantità di sudore visibile, semmai volessimo presentarci come l’essere l’umano più umido di tutto Saints Row. I dettagli più minuziosi, come la muscolatura generale e le vene, hanno a loro volta una slider dedicata. Insomma, è proprio questa attenzione ai particolari che rende la Boss Factory tanto articolata quanto divertente da sperimentare.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Data di uscita: 23 agosto 2022

Come già sapevamo, Volition ha alzato l’asticella della personalizzazione degli avatar all’inverosimile con arti protesici, orecchie da elfo e bulbi oculari robotici. Anche se mancano ancora diverse settimane all’uscita completa del reboot della serie pubblicata da Deep Silver, Boss Factory offre uno sguardo eloquente su quanto possiamo aspettarci dal suo incredibilmente vasto editor dei personaggi. Non dimentichiamoci poi che scelte simili potremo applicarle anche su armi e veicoli, perciò il designer che è in noi potrebbe davvero trovarsi davanti il titolo più customizzabile di sempre (mod esclusi)!