Granblue Fantasy Relink: ufficialmente posticipato

Cygames e Cygames Osaka ( rispettivamente editore e sviluppatore) annunciano ufficialmente ai fan il posticipo del gioco di ruolo Granblue Fantasy: Relink. Il rilascio era stato precedentemente fissato per il 2022, ora invece slitta direttamente al 2023 con una finestra di lancio non ben precisata. Ecco di seguito il messaggio del produttore Yuito Kimura in merito al suddetto ritardo:

Il team di sviluppo ha lavorato duramente per preparare Granblue Fantasy: Relink per la data di rilascio prevista nel 2022. Comprendiamo l’entusiasmo che i giocatori hanno per questo gioco, quindi è con estremo rammarico che annunciamo che la data di rilascio sarà posticipata di un seconda volta al 2023.

Sebbene le circostanze interne ed esterne relative al nuovo coronavirus siano state l’ostacolo principale al processo di sviluppo, l’intero staff non ha risparmiato sforzi per cercare di recuperare il tempo perso. Tuttavia, considerando la portata su larga scala di questo titolo, riteniamo che sia necessario più tempo per perfezionare e ottimizzare ulteriormente i dettagli e il gameplay mentre ci avviciniamo al tratto finale. Tutte le risorse grafiche, i pezzi dello scenario, le voci, la musica e altre risorse sono in uno stato completato. In questa fase, ci concentriamo sul perfezionamento dell’equilibrio di gioco, sul debugging, sul miglioramento della fedeltà audio e grafica e sul miglioramento generale dell’esperienza complessiva. Vorremmo chiedere un po’ più della vostra pazienza. Ulteriori informazioni avrebbero dovuto essere rivelate a giugno 2022, ma al momento il nostro piano è di condividere maggiori dettagli a dicembre 2022. Non vediamo l’ora di mostrarvi quello che abbiamo!

Insomma, secondo quanto dichiarato dal produttore stesso il gioco si trova in una buona fase del processo di produzione, tuttavia però vi è necessità di più tempo per trovare un equilibrio tra i vari tecnicismi del gioco al fine di assicurare un prodotto di qualità. Ulteriori informazioni dovrebbero emergere alla fine di questo anno corrente; vi ricordiamo che Granblue Fantasy: Relink sarà rilasciato per PlayStation 5 , PlayStation 4 e PC tramite Steam.