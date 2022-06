Planet of Lana: pubblicato il devs diary

Come parte di Day of the Devs, Wishfully ha svelato un nuovo trailer per Planet of Lana, la sua splendida avventura rompicapo a scorrimento laterale. Pubblicato da Thunderful, contiene composizioni di Takeshi Furukawa (di fama di The Last Guardian ). La storia parla di Lana, che deve salvare sua sorella da una forza robotica invasiva. Il direttore creativo Adam Stjärnljus parla di più delle meccaniche generali e di ciò che i giocatori possono aspettarsi.

Lana inizia la sua avventura incontrando Mui, una misteriosa creatura che diventa la sua compagna. Mui aiuta in diversi modi, come innescare una sporgenza di arbusti per attraversare una scogliera, e Lana ricambia il favore per aiutare la prima ad attraversare. Sebbene Mui abbia paura di cose come l’acqua, può anche attraversare spazi angusti e controllare alcune delle altre strane creature del pianeta per attivare vari effetti. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.

Caratteristiche

Esplorate un mondo variopinto in compagnia di un amico che vi aiuterà sempre.

un mondo variopinto in compagnia di un amico che vi aiuterà sempre. Incontrate nuove amicizie mentre esplorate terre misteriose ed enigmatiche.

nuove amicizie mentre esplorate terre misteriose ed enigmatiche. Troverete sempre qualcuno pronto ad aiutarvi perché il coraggio si trova anche nelle creature più piccole .

sempre qualcuno pronto ad aiutarvi perché . Combattere non è l’unica strada, esistono altre soluzioni per proseguire il vostro incredibile viaggio.

Planet of Lana uscirà entro la fine dell’anno per Xbox One e Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.