Devolver Digital Direct 2022: ecco i titoli annunciati

Il Devolver Digital Direct 2022 è passato in secondo piano rispetto al Summer Game Fest 2022. L’evento è durato soltanto trenta minuti ma sono bastati per mostrare i trailer dei titoli in arrivo nei prossimi mesi e annunci di IP che saranno disponibili il prossimo anno. Di seguito trovate una panoramica dei titoli mostrati al Devolver Digital Direct 2022:

Cult of the Lamb

In Cult of the Lamb interpretate il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto vi ha salvato dalla distruzione, e ora tu devi ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Create la vostra setta in una terra di falsi profeti e avventuratevi in regioni misteriose per costruire una comunità di adoratori del bosco, diffondere il tuo Verbo e diventare l’unica vera fede. Il titolo sarà disponibile dall’11 agosto su PC tramite Steam, Switch, PS5, PS4, Xbox S/X, Xbox One.

Anger Foot

Anger Foot è un pazzesco caos di porte da sfondare e chiappe da prendere a calci. Fatevi largo a pedate nella surreale e nervosissima Shit City e lasciate il segno dei vostri scarponi sul grugno di gangster e spietati criminali. Il titolo sarà disponibile nel 2023 su PC tramite Steam.

Skate Story

Interpretate un demone negli Inferi, fatto di vetro e dolore. Il diavolo ti ha dato uno skateboard con un semplice affare: pattinate sulla luna, cadete da lì e sarete liberati. Il titolo sarà disponibile nel 2023 su PC.

The Plucky Squire

The Plucky Squire segue le magiche avventure di Jot e dei suoi amici, personaggi dei libri di fiabe che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine del loro libro. Il titolo sarà disponibile su PC, Switch, PS5, Xbox S/X.