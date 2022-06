The Quarry: il nuovo horror è disponibile da oggi

2K e Supermassive Games annunciano The Quarry, il nuovissimo gioco narrativo teen-horror che promette di lasciare tutti spaventati e senza fiato davanti le proprie console di gioco. Il team è lo stesso del pluripremiato Until Dawn e, sulla scia di questo precursore, intraprende la stressa strada lastrica di ansia e decisioni chiave che determineranno la vita e la morte dei personaggi.

La trama è piuttosto semplice in apparenza, un gruppo di animatori adolescenti restano bloccati alla Cava di Hackett l’ultimo giorno del campo estivo; purtroppo però nelle tenebre si cela qualcosa di oscuro e sarà compito del giocatore assicurare una via di fuga per i protagonisti; interpretati, tra l’altro, da attori di livello. Il cast infatti è davvero stellare:David Arquette (franchise di “Scream”), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Jurassic World”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”), Lin Shaye (“Insidious”), Ted Raimi (“Creepshow”) e tantissimi altri ancora.

Al di là dell’esperienza visiva cinematografica tipica di questi titoli, The Quarry offre, tra le varie difficoltà proposte, anche una modalità totalmente passiva chiamata, per l’appunto, Film.Quest’ultima, come si evince dal titolo, permetterà al giocatore di ” guardare” l’evolversi della storia senza quindi partecipare attivamente alle scelte, comodamente seduto a guardare proprio come se fosse al cinema, godendo però allo stesso tempo delle tecniche grafiche all’avanguardia come quelle delle console di nuova generazione.

Un ulteriore novità introdotta è la possibilità di giocare in cooperativa sul divano, dove ogni giocatore sceglie un consigliere e ne controlla le azioni; oppure di giocare online fino ad un massimo di sette amici in party che assistono e votano le decisioni; così da creare una storia plasmata da più menti. Insomma un’esperienza davvero unica.

Il gioco è ovviamente classificato PEGI 18 ed è disponibile a partire da oggi, in tutto il mondo su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC via Steam. Nel frattempo eccovi i titoli annunciati in arrivo da Devolver Digital!