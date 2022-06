Layers of Fears Anteprima: la saga torna a terrorizzarci

Layers of Fear ritorna con un reboot tutto nuovo per la generazione attuale di console: il modo scelto dagli sviluppatori per far arrivare su queste macchine la splendida saga polacca si intitola Layers of Fears (con l’aggiunta di una “s” finale). Saga che in poco tempo è diventata un punto di riferimento per il genere horror psicologico, specialmente vista la grande assenza sugli schermi da lungo tempo di Silent Hill, che in molti vorrebbero rivedere quanto prima con un episodio inedito. Proprio la saga Konami è quella che più facilmente viene in mente quando ci si approccia alla splendida serie di Layers of Fear, forse meno conosciuta dal grande pubblico, ma certamente meritevole di approfondimento da parte degli amanti dell’horror, grazie alle sue qualità oggettive. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il nuovo, attesissimo capitolo.

Layers of Fears, senza nessun’altra desinenza nel nome, solo con una criptica s in più, puro e semplice. La scelta di utilizzare un nome diverso, anche se quasi identico a quello del capitolo originale, farà forse felici gli utilizzatori di WordPress, perché è una parola chiave mai usata in precedenza, ma ha sicuramente fatto impazzire gli appassionati storici della saga horror, che hanno la possibilità di tornare alle origini, con il capitolo che, per molti, è ancora il più bello. Come dar loro torto, in realtà voler fare ripartire un franchise ancora giovane, anche se ben riconoscibile come Layers of Fear può sembrare prematuro, ma sappiamo ormai che il mercato è sempre più veloce, e i sei anni passati dal debutto del capostipite paiono una eternità. Con buona pace di chi avrebbe comunque preferito un episodio inedito della serie principale. Eppure l’opera sembra molto ben realizzata e con una splendida atmosfera, da quel poco che abbiamo potuto vedere nel trailer della durata di circa due minuti proposto durante l’evento Summer Game Fest, che potete seguire in diretta sul nostro canale Games Village Twitch che trovate al seguente LINK. Ma facciamo un piccolo passo indietro, utile per chi non conosce l’interessante saga, e per capire cosa potremmo aspettarci da questo nuovo episodio. Layers of Fear viene sviluppato dal talentuoso team polacco Bloober Team che, nel febbraio 2016, rilascia il primo capitolo della serie per le console di vecchia generazione, ovvero PlayStation 4, Xbox One, ed anche per Personal Computer Windows ed Apple Mac, tramite il canale Steam, distribuito dal publisher Aspyr. Nel caldissimo agosto dello stesso anno è poi il turno del corposo DLC Layers of Fear: Inheritance che racconta la storia della figlia del protagonista del primo gioco, che come sappiamo è un pittore che vive immerso nei suoi quadri, letteralmente, e che, dopo aver avuto un trauma infantile, torna nella casa maledetta della serie. Passano due anni e il titolo arriva anche su Nintendo Switch, con l’edizione Layers of Fear: Legacy che include il DLC e alcune interessanti novità. Sempre nel 2018 è il turno dell’attesissimo seguito Layers of Fear 2. Dall’anno successivo il team polacco scopre le potenzialità della Realtà Virtuale per la propria saga e se ne innamora, collaborando con Incuvo, uno studio polacco specializzato in VR, e rilasciando nel dicembre 2019 Layers of Fear VR per Oculus e, due anni dopo, nell’ aprile 2021, la conversione per PlayStation VR che trovate recensita a questa pagina.

Layers of Fears torna quindi nel 2022 alle origini, con questo interessante reboot in esclusiva per le console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 ed Xbox Series X/S, oltre che, ovviamente, Personal Computer recenti e ben potenti, tramite i canali Steam ed Epic Games Store. L’uscita prevista è per il momento un generico 2023, quindi non resta che attendere. Il comparto grafico della nuova versione del gioco è davvero sbalorditivo, anche per merito del motore grafico utilizzato, ovvero Unreal 5, che permette di toccare vette artistiche mai toccate prima. Cosa aspettarci dunque da questo capitolo? Sicuramente tutto il mondo inquietante ed affascinante dell’episodio originale, che nella scorsa generazione ha terrorizzato e fatto emozionare milioni di utenti, grazie ad un’opera horror ricca di stile, ben scritta e davvero pregna di momenti indimenticabili, complice anche il setting della magione maledetta, la disturbante psicologia dei personaggi, sempre in bilico tra inaccettabile realtà e lucida follia e, soprattutto, con gli iconici quadri del terrore, vero marchio di fabbrica della serie. Lo studio di sviluppo Bloober Team ha annunciato però che il reboot non si limiterà alla grafica, sia chiaro, ma anzi ci saranno parecchie innovazioni e, a gran sorpresa, dalle loro parole si intuisce che il reboot sarà comprensivo, non solo del celebre DLC dedicato alla figlia del pittore, ma includerà anche il secondo capitolo della saga. Quella s finale ha un significato preciso. Un vero nuovo inizio dunque, in attesa magari di un terzo episodio inedito per questa generazione. Il nome non è scelto a caso, ma ha un significato particolare per un franchise considerato speciale dagli sviluppatori, non una semplice rimasterizzazione dei primi due giochi, quindi, ma un approccio del tutto nuovo. Layers of Fears offrirà vecchi e nuovi incubi provenienti dalla psiche contorta del pittore maledetto, con terrorizzanti scene inedite e reminiscenze del passato. La follia, gli incubi, le tele maledette che prendono vita, tutto il mondo distorto e disturbante della saga vuole catturarci ancora, per ricordarci che non c’è fuga alcuna, dalla nostra inevitabile follia.

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Personal Computer

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Aspyr

Layers of Fears traporta l’eccezionale saga horror nella nuova generazione, con un reboot del primo episodio, che però contiene anche il seguito e tutto quello che si è visto in giro. Una storia nuova, ma soprattutto un approccio del tutto nuovo anche ai vecchi ambienti, che, rifatti completamente grazie al motore grafico Unreal Engine 5, sembreranno del tutto nuovi, ridipinti con colori più sgargianti, esattamente come le tele maledette del pittore folle, che cerca di riprodurre l’opera perfetta con una continua lavorazione. Il team polacco Bloober Team, allo stesso modo, torna sulla suo opera prima, portandola ad un livello superiore. Gli sviluppatori ci riusciranno o impazziranno nel tentativo di farlo? Solo un colpo di pennello insanguinato di rosso carminio potrà darci la risposta…