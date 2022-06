Saints Row: svelati parzialmente i requisiti di sistema

Saints Row è un gioco di azione e avventura open world in arrivo da Volition e Deep Silver, saranno introdotti nuovi personaggi, una nuova città da esplorare e nuove modalità di personalizzazione. Il titolo verrà rilasciato per PC e console quest’anno, nel frattempo però sono già emersi alcuni requisiti di sistema per PC che vi riportiamo di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit (1080p – 30 FPS)

Processore: Intel Core i3-3240 O Ryzen 3 1200

Memoria: 8192 MB di RAM

Grafica: GeForce GTX 970 AMD O Radeon RX 480

VRAM: 4 GB

DirectX: versione 11

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Purtroppo però per il momento sono stati svelati solo quelli minimi, ma comunque permettono di fare un’idea su quello che potrà essere il prodotto finale in termini di prestazioni, infatti con tali dati alla mano è facile ipotizzare che ci si possa aspettare di riprodurre il titolo a 1080p con 30 FPS con impostazioni inferiori. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito; è possibile pre ordinare il titolo attraverso l’Epic Game Store. Nel frattempo lo sapevate che da oggi è disponibile The Quarry?