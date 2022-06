Yu-Gi-Ho! Master Duel si aggiorna: ecco i nuovi contenuti

Konami Digital Entertainment annuncia i nuovi contenuti per Yu-Gi-Ho! Master Duel, il famoso gioco di carte digitale che non ha bisogno di presentazioni di sorta. L’update in questione introduce interessanti novità, stiamo parlando di un nuovo Solo Mode Gate basato sui mostri Nephtys e un nuovo Selection Pack che include mostri Esosorella. Ma vediamo nel dettaglio cosa introduce davvero questo aggiornamento:

Solo Mode Gate:”Worshippers of the Sacred Phoenix” , come si evince dal titolo narra la storia che si cela dietro la leggendaria Carta Fenice Sacra di Nephtys. Il Gate comprende nuove missioni e nuovi premi sbloccabili in- game.

, come si evince dal titolo narra la storia che si cela dietro la leggendaria Carta Fenice Sacra di Nephtys. Il Gate comprende nuove missioni e nuovi premi sbloccabili in- game. Valiant Wings Selection Pack: faranno il loro debutto i mostri Esosorella. I partecipanti al duello possono utilizzarli non solo per respingere i mostri, ma anche per salvare le loro anime attraverso potenti Evocazioni Xyz

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile gratuitamente con acquisti in-game per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android e questi aggiornamenti sono disponibili a partire da oggi. Nel frattempo vi lasciamo anche il nostro articolo con tutti i dettagli del KC Grand Tournament 2022 di Yu-Gi-Oh! Duel Links