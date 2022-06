The Last Of Us Part I: ecco quanto costerà

Naughty Dog nelle scorse ore ha presentato ufficialmente The Last Of Us Part I per PS5, confermando la fuga di notizie che da un pò affollavano il web, annunciando anche una futura uscita per PC. In seguito a questa notizia è automatico chiedersi quanto sarebbe il costo del titolo in questione. Pur trattandosi di un remake e quindi, di conseguenza, di un gioco già visto nelle sue versioni PlasyStation3 e PlayStation4, il costo non è di certo irrisorio, la versione ” base” costerà infatti £ 70/$ 70( comprende anche il suo prequel Left Behind).

L’edizione Digital Deluxe avrà un costo di £ 80/$ 80 e includerà il gioco base, il sequel ed uno ” sblocco anticipato” dei seguenti oggetti di gioco:

Velocità di creazione aumentata

Velocità di guarigione aumentata

Velocità di ricarica di 9 mm

Miglioramento della capacità della clip del fucile

Frecce esplosive Modificatore di gioco

Filtro Dither Punk

Modalità corsa veloce

Sei skin per armi: pistola in oro nero da 9 mm, pistola in filigrana d’argento da 9 mm, fucile tattico in gomma, fucile a pompa in quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbone

Per quanto riguarda, invece, la versione Firefly da $ 99, includerà storia completa, prequel, una SteelBook in edizione limitata, The Last of Us: American Dreams # 1 – # 4 ristampe dei fumetti con una nuova copertina e gli stessi sblocchi iniziali del gioco di cui sopra.Necessario specificare che il fandom non si è visto molto contento della scelta in quanto molti ritengono che, in special modo quello dell’edizione base, sia un prezzo troppo oneroso trattandosi comunque di un prodotto proveniente da già ben due versioni precedenti. Non ci resta che aspettare ulteriori novità in merito e guardare le foto ufficiali( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) delle edizioni sopra citate di The Last Of Us Part I, nel frattempo vi lasciamo l’articolo da noi dedicato interamente al titolo.