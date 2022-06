Digimon Survive: 6 minuti di trailer sui personaggi

Non manca molto all’uscita di Digimon Survive, RPG strategico di Bandai Namco con i mostri digitali: il gioco sarà infatti disponibile dal 29 luglio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). Dopo lo spot pubblicato a fine maggio, oggi è stato fatto uscire un filmato (in giapponese) di circa 6 minuti, focalizzato soprattutto sui personaggi e i dialoghi, ma anche con una parte dedicata al gameplay.

Questa la descrizione di Digimon Survive:

In Digimon Survive vede un nuovissimo gruppo di adolescenti, guidati da Takuma Momozuka, perdersi in un viaggio in campeggio con la scuola, e poi si troveranno trasportati in uno strano nuovo mondo di mostri e pericoli.

Mentre combattono per tornare a casa attraverso un mondo animato di decisioni difficili e battaglie mortali, le scelte dei giocatori durante il gioco avranno un impatto sull’evoluzione dei loro alleati mostri e sul finale. Le battaglie nel gioco sono combattute in 2D, in uno stile SRPG più classico..

Queste le caratteristiche del gioco: