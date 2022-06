Diablo Immortal: più di 10 milioni di download, miglior partenza nella storia della saga

Review bombing o meno, Diablo Immortal è stato scaricato, e pure tanto. Fin dal suo annuncio il gioco non è stato visto di buon occhio da parte della community, ma i numeri fanno capire che, in ogni caso, c’è un forte interesse nel gioco.

Blizzard Entertainment ha infatti annunciato in un recente tweet che l’action-GDR free-to-play ha registrato il più grande lancio di sempre per un gioco della serie Diablo, a una settimana dall’uscita. Sicuramente la formula free-to-play ha aiutato per raggiungere il record, ma il gioco è stato comunque installato oltre 10 milioni di volte su tutte le piattaforme dal momento del lancio. Gli sviluppatori, ovviamente, ringraziano.

Diablo Immortal è attualmente disponibile su PC e dispositivi mobile iOS e Android. Blizzard ha dichiarato che intende continuare a lavorare sui problemi noti del gioco e sulle preoccupazioni legate alle microtransazioni, oltre a pianificare il rilascio costante di aggiornamenti post-lancio. Qui sotto potete vedere il tweet.

Shoutout to the heroes of Sanctuary.

In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history.

Thanks for slaying with us. 🔥 pic.twitter.com/r561EY5u8b

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 10, 2022