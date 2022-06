Prime Matter celebra il suo primo anniversario

Prime Matter, la premium label di Koch Media, festeggia il suo primo anniversario. Un anno fa l’azienda ha lanciato Prime Matter e affermavano che avrebbero pubblicato giochi da tutti gli angoli del globo, dando agli sviluppatori la possibilità di mostrare il loro talento e la loro passione. Un anno dopo, tra sfide globali e locali, la compagnia lanciato titoli da tutto il mondo; Nord America, Asia, Europa e Sud America. Ecco le parole espresse dall’azienda:

Abbiamo in serbo per voi intelligenze artificiali megalomani, un horror spirituale di culto, azione medievale, combattimento con la spada, alcuni incarichi in banca, suspense nello spazio, un regno da salvare e tutti gli orsi [non un errore di battitura] necessari per far felici i giocatori per gli anni a venire.

Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza due gruppi di persone: i fantastici team che lavorano dietro ai giochi, dando vita a questi progetti, e VOI, i nostri meravigliosi giocatori, che rendete significativo ogni nostro sforzo!