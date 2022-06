Overwatch 2: il senior game designer Dylan Snyder carica di hype la prossima live

In questo periodo di conferenze, il 16 giugno Blizzard darà una diretta streaming per Overwatch 2. Il programma delineerà il “ciò che verrà dopo” e forse offrirà dettagli sulla prossima fase di beta testing.

Oggi, via Twitter, il senior game designer Dylan Snyder ha caricato di attesa l’evento, scrivendo:

Forse l’annuncio di una open beta insieme alla disponibilità per tutte le piattaforme? Verrà svelato qualche nuovo eroe (che magari verranno poi fatti uscire con la prossima fase di test)? Qualche nuovo filmato della modalità PvE per anticipare la data di uscita?

Per sapere cosa verrà svelato e per capire quanto saranno contenti i fan dello shooter con eroi, non ci resta dunque che aspettare questa live di Overwatch 2 il 16 giugno.

Qui sotto potete vedere il tweet di Dylan Snyder.

We’re just one week away from the next Overwatch 2 livestream, and I think y’all are going to be *very* pleased 😎 pic.twitter.com/IqTctrM1Zn

— Dylan Snyder 💙 (@chronofloss) June 9, 2022