Annunciato il Nacon Connect

L’editore Nacon ha confermato che Nacon Connect, la sua vetrina digitale per i titoli in uscita, tornerà il 7 luglio. Sarà trasmessa in streaming su YouTube alle 19:00 italiane. Oltre a rivelazioni di giochi, sono promessi anche gameplay esclusivi e nuovi accessori.

Per quanto riguarda le attese, potrebbe esserci un nuovo gameplay di The Lord of the Rings: Gollum, in uscita il 1° settembre. Potrebbe essere presente anche Steelrising di Spiders, mentre Test Drive Unlimited Solar Crown di KT Racing, che è stato recentemente posticipato al 2023, potrebbe essere svelato per la prima volta. Session: Skate Sim uscirà il 22 settembre dopo due anni di accesso anticipato, quindi ci si aspetta una sua apparizione.

GreedFall 2: The Dying World sembra un’ipotesi remota, soprattutto perché è stato annunciato solo di recente e la sua uscita è prevista per il 2024 per PC e console. Potrebbe comparire anche HELL is US, un titolo d’azione e avventura di Rogue Factor in uscita nel 2023.