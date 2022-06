Annunciato l’Annapurna Interactive Showcase per il 28 luglio

La popolarità dell’E3 è andata lentamente, costantemente scemando negli ultimi due anni, e con la cancellazione dell’evento quest’anno, la maggior parte degli editori sta cercando di organizzare eventi propri per svelare le loro prossime uscite. Come l’anno scorso, anche quest’anno Annapurna Interactive ospiterà il proprio Annapurna Interactive Showcase il 28 luglio. Date un’occhiata al teaser trailer dell’evento qui sotto.

L’evento andrà in onda alle ore 21:00 italiane. I fan interessati potranno sintonizzarsi a quest’ora per conoscere tutto ciò che l’editore ha in cantiere per il prossimo futuro. L’anno scorso la line-up dello showcase comprendeva titoli del calibro di Solar Ash, Outer Wilds: Echoes of the Eye e altri.

Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi dallo showcase di quest’anno, le voci suggeriscono che l’editore indie potrebbe lavorare a un revival di Silent Hill con una serie episodica simile a Until Dawn attualmente in fase di sviluppo. È anche possibile che i fan ricevano nuove informazioni al riguardo, oltre ad annunci relativi alla versione per Nintendo Switch di The Pathless. Inoltre, l’evento sarà molto probabilmente caratterizzato da annunci per molti giochi indie di prossima uscita.

Come sempre, seguiremo l’evento nella sua interezza, quindi restate sintonizzati per rimanere aggiornati su tutte le questioni.