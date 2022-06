Mario Strikers Battle League: inizia la Twitch Cup

Non deve sorprendere nessuno che Mario Strikers Battle League sia un gioco davvero aspettato da tutti i fan dello spin-off di Nintendo. Con il fatto che la nostra società moderna è strettamente legata sulla notorietà dei content creator, inoltre, non deve sorprendere se alcune persone decidono di rendere l’evento ancora più spettacolare. Infatti, tantissimi si sfideranno in una competizione sponsorizzata da Twitch stesso, detta la Twitch Cup.

Domenica 12 giugno, infatti, si svolgerà la prima Mario Strikers Battle League Football Twitch Cup, torneo che vedrà sfidarsi ben 16 content creator in diretta streaming sulla piattaforma viola. A partire dalle ore 15:00, gli spettatori potranno seguire tutte le partite sui rispettivi canali e dal punto di vista dei vari creator coinvolti, accoppiati grazie alla funzione stream squad di Twitch, oppure globalmente sul canale Cydonia_Chiara, con il casting in tempo reale di Cydonia, Terenas e il commentatore della eSerie A Flavio Dell’Erba.

Gli sfidanti seguiranno le istruzioni di quattro capitani, Cydonia, ilMasseo, Sabaku no Maiku e Hollywood285, e verranno coinvolti in uno scontro in modalità Round Robin, che prevede che ogni partecipante giochi almeno una volta contro tutti i propri avversari. Oltre ai già citati, parteciperanno anche: Hemerald, Kyrenis, Kroatomist, TearlessRaptor, AbiCocca, MichellePuttini, YleniaFrezza, JackTorrance90, giuliapremi, GabrielleCroix, VKTRJ e nfiregaming. I giocatori che saranno interessati a giocare alla modalità multigiocatore online dovranno, ricordiamo, iscriversi a Nintendo Switch Online per poter usufruire dei servizi richiesti, dando il via libera alla competizione.

