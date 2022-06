Activision Blizzard accetta l’unione di Raven Software

Dopo una recente vittoria sindacale per i membri del team di garanzia della qualità di 27 persone di Raven Software, il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick afferma che l’azienda sta riconoscendo il sindacato ed è pronta ad avviare negoziati in buona fede.

Accettare il sindacato (chiamato Game Worker’s Alliance) e mettersi al tavolo per elaborare un accordo di contrattazione collettiva è ciò che Activision Blizzard è tenuta a fare per legge dopo il successo della campagna sindacale di Raven QA con i Communication Workers of America. Una volta al tavolo, le trattative contrattuali possono essere spesso piuttosto lunghe, come sottolinea Kotick in una lettera inviata a tutti i dipendenti statunitensi di Activision Blizzard.

“Sebbene i primi contratti di lavoro possano richiedere del tempo per essere completati, incontreremo i leader della CWA al tavolo delle trattative e lavoreremo verso un accordo che supporti il ​​successo di tutti i nostri dipendenti, che rafforzi ulteriormente il nostro impegno a creare il meglio, il più accogliente e inclusivo del settore posto di lavoro e migliora la nostra capacità di fornire giochi di livello mondiale per i nostri giocatori“, si legge nella lettera di Kotick.

Activision Blizzard non ha riconosciuto volontariamente la formazione della Game Worker’s Alliance a gennaio, il che ha spinto i dipendenti della Raven’s QA a presentare una petizione al National Labor Relations Board. Activision Blizzard ha quindi cercato di fare in modo che qualsiasi sforzo di sindacalizzazione in Raven avrebbe dovuto includere l’intera azienda, piuttosto che solo il controllo qualità, il che avrebbe notevolmente ridotto le probabilità di successo del sindacato. L’NLRB alla fine ha stabilito che Raven QA era un gruppo adatto per la sindacalizzazione. Kotick trascorre il resto della sua lettera descrivendo i vari “importanti investimenti” che Activision Blizzard ha fatto nei suoi dipendenti del QA “negli ultimi due anni”, come la conversione di oltre 1.000 dipendenti QA part-time con sede negli Stati Uniti in posizioni a tempo pieno e l’integrazione del QA “più facilmente nel processo di sviluppo del gioco.”

Kotick non menziona che tali modifiche sono avvenute solo a seguito di scioperi relativi al controllo qualità in più studi Activision Blizzard (incluso Raven), che i recenti aumenti salariali del controllo qualità non si sono applicati ai membri del controllo qualità di Raven Software che cercavano di unirsi al sindacato, o che “integrando” il controllo qualità in il processo di sviluppo è stato in gran parte visto come un mezzo per dividere i dipendenti del QA di Raven che volevano organizzarsi.