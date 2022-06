God of War Ragnarok: un leak suggerisce l’uscita

È passato molto tempo, ma un nuovo rapporto ha ora apparentemente rivelato che God of War Ragnarok per PlayStation verrà lanciato entro la fine dell’anno, a novembre. Per tutto il 2022, Sony e lo sviluppatore Santa Monica Studio sono rimasti in silenzio sui piani di rilascio di Ragnarok. E mentre questo ha suscitato paura e preoccupazione in un certo numero di fan, sembra che il progetto sia ancora molto previsto per il rilascio su console PlayStation 5 e PlayStation 4 prima della fine dell’anno. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, God of War Ragnarok dovrebbe uscire internamente in una data nel novembre 2022. Si dice che queste informazioni provengano da tre diverse fonti anonime che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco. E mentre questo rapporto ha chiarito che questi piani potrebbero cambiare nei prossimi mesi, verifica che i fan non dovrebbero essere nervosi per il fatto che Ragnarok non soddisfi la finestra di lancio del 2022 a cui Sony si è impegnata per la maggior parte dell’anno passato. Sapere che God of War Ragnarok è ancora sulla buona strada per il rilascio quest’anno è confortante, ma la cosa che ancora non sappiamo è quando PlayStation sceglierà di condividere di più sul gioco. Come accennato, non abbiamo sentito nulla del titolo in maniera sostanziale risalenti a settembre 2021. Sembra probabile che Santa Monica Studio rivelerà presto maggiori dettagli sul gioco, ma con PlayStation che non terrà un nuovo evento a sé stante. presto (almeno per quello che sappiamo), questo silenzio persistente potrebbe continuare ancora per un po’. Ad ogni modo, è comunque bello sapere che God of War Ragnarok è ancora pianificato per raggiungere PS5 e PS4 quest’anno.

Siete entusiasti di sapere che il titolo non dovrebbe scivolare nel 2023? Fateci sapere cosa ne pensate del suo possibile arrivo per il mese di novembre.