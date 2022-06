Evotinction: titolo Stealth mostrato all’IGN Expo 2022

Durante l’evento dell’IGN Expo 2022 è stato mostrato EVotinction un titolo Stealth in terza persona di Spikewave Games e Astrolabe Games. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Prossimo futuro. In una struttura di ricerca remota e autosufficiente chiamata HERE. Il sistema di intelligenza artificiale che controlla la struttura è stato infettato da un virus sconosciuto iniziando ad attaccare gli umani. Il dottor Liu decide di infiltrarsi da solo in questa struttura perduta per affrontare l’IA, scoprire la verità e salvare l’umanità.

Evotinction sarà disponibile su console PlayStation e PC tramite Steam.