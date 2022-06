No Place for Bravery: picchiaduro mostrato all’IGN Expo 2022

Durante l’evento dell’IGN Expo 2022 è stato mostrato il titolo No Place for Bravery un picchiaduro di Ysbryd Games e Glitch Factory. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Thorn, un vecchio e ambizioso guerriero, vaga per un mondo dilaniato dalla guerra alla ricerca della figlia perduta. Sopravvivete a battaglie violente e dilaganti in questo gioco di ruolo d’azione in 2D dall’alto verso il basso e scoprite l’agghiacciante storia dietro l’odissea di Thorn.