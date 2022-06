Wanted Dead è un nuovo videogioco action che ci introduce in un mondo cyberpunk caratterizzato da un gameplay frenetico.

Il giocatore impersonerà Hannah Stone, che si farà strada fra robot omicidi in quel di Hong Kong. Il titolo è atteso per l’ultimo trimestre del 2022, fra ottobre e dicembre perciò, e approderà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).