Forever Skies si mostra all’IGN Expo con un nuovo trailer gameplay.

In questo ultimo filmato del gioco dell’avventura survival di Forever Skies, si può dare un’occhiata ai nuovi sistemi in gioco, scoprendo alcune delle armi e degli strumenti fantascientifici che dovrete utilizzare per esplorare per sopravvivere alle rovine della Terra generate proceduralmente e ai suoi numerosi pericoli. Il gioco è in arrivo su PC nel 2022.