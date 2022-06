Netflix Geeked Week Gaming: ecco tutte le novità di oggi

Oggi c’è stato il tanto atteso Netflix Geeked Week Gaming, dove sono state mostrate un sacco di novità in arrivo per il 2022 o inizio del 2023. L’evento è stato presenziato da Geoff Keighley e Mari Takahashi, e ci hanno accompagnato durante la diretta livestreaming in cui hanno rivelato bombe sensazionali. Vediamo insieme il tutto:

Dragon Age Absolution è ambientato nel rinomato universo del franchise di BioWare, ma la storia e i personaggi che verranno presentati sono completamente originali e mai visti prima. La serie arriverà questo dicembre.

Tekken Bloodline si avvicina sempre di più, e oggi il producer Katsuhiro Harada ci illumina di più sulla serie in arrivo del grande franchise videoludico e picchiaduro. Tekken Bloodline sarà disponibile quest’anno, ma ancora non sappiamo di preciso la data di uscita precisa.

La seconda stagione di The Cuphead Show arriverà il 19 agosto, e non vediamo l’ora che cosa ci riserveranno anche questa volta Cuphead e Mugman nella loro avventura pazzesca.

Dota Dragon’s Blood è una serie che ha conquistato molto velocemente i fan, e pertanto la notizia di una terza stagione vi rallegrerà di sicuro. Non abbiamo un trailer ufficiale contenente delle immagini esclusive, ma possiamo dirvi che la serie arriverà l’11 agosto, quindi aspettate con pazienza.

Altre scene di Sonic Prime non fanno altro che alimentare l’hype sulla serie televisiva del popolare riccio blu di SEGA. Nella clip vediamo che sia Big che Froggy faranno parte del ricco cast di personaggi iconici del franchise nella serie, e speriamo che arrivi il prima possibile.

Infine, per il reparto serie televisive, Netflix ci sorprende con una bomba sensazionale: Castlevania Nocturne è un nuovo capitolo della saga iniziata con Trevor Belmont nel 2018, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà. Questa volta, seguiremo le vicende di Richter Belmont, nonché antenato di Trevor, e il periodo storico dovrebbe aggirarsi durante la Rivoluzione Francese. La serie è in produzione e ancora non si sa quando uscirà.

Infine, per la sezione legata ai videogiochi, abbiamo una bella lista di titoli che arriveranno quest’anno esclusivamente per la piattaforma:

Reigns: Three Kingdoms.

Wild Things.

La casa di Carta.

Mahjong Solitaire.

Raji.

Spiritfarer.

Shadow and Bone: Destinies.

Poinpy.

Immortality.

Terra Nil.

Before Your Eyes.

The Queen’s Gambit Chess.

Nailed It! Baking Bash.

Hello Kitty Happiness Parade.

Lucky Luna.

Oxenfree.

Desta: The Memories Between.

Kentucky Route Zero.

Too Hot to Handle.

Questo è tutto da parte di Netflix Geeked Week Gaming, e ci auguriamo che abbiate passato uno show fenomenale!