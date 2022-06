The Walking Dead: The Last Mile viene mostrato ufficialmente durante l’IGN EXPO. Nel video viene mostrato un combattimento tra due personaggi, uno dei quali viene ferito gravemente; sarà compito del fruitore, come si legge nel video stesso, assicurare la sopravvivenza di entrambi. Il titolo arriva il prossimo 24 luglio. Il titolo sembra davvero interessante e vi rilasciamo, di seguito, il video: