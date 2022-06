Orx: lo strategico alla Carcassone all’IGN Expo

Tra i tanti giochi che sono stati mostrati all’IGN Expo, tra i più interessanti c’è Orx, strategico in tempo reale che riprende alcune meccaniche alla Carcassone.

ORX è un RTS roguelike con deckbuilding con diverse fazioni tra cui scegliere, una grafica a matita e una serie di meccaniche di gioco particolari. Autodefinito nel trailer con un “è come giocare a Carcassonne con il tavolo in fiamme”, ORX presenta oltre 300 carte uniche, 4 fazioni giocabili e fortezze costruibili per respingere i nemici, mescolando le meccaniche di deck di giochi come Slay and the Spire con quelle di RTS alla Command and Conquer.