Annunciato The Lord of the Rings Return to Moria

L’acclamata serie fantasy di J.R.R. Tolkien si arricchisce di un’improbabile novità con Il The Lord of the Rings Return to Moria. Sviluppato da Free Range Games e pubblicato da North Beach Games, è un gioco survival in cooperativa che arriverà sul mercato per PC tramite Epic Games Store nella primavera del 2023. Intanto, per farvi un’idea iniziale dell’opera, è stato pubblicato il trailer d’annuncio, visibile in calce alla notizia.

Nei panni di una compagnia di nani convocata sulle Montagne Nebbiose, i giocatori si avventurano in una Moria generata proceduralmente da soli o con un massimo di altri sette giocatori. Oltre a estrarre materiali, possono creare potenti attrezzi e scoprire artefatti, come le spade che si illuminano quando gli Orchi sono vicini.

L’estrazione mineraria invita i nemici e sarà necessario combattere per sopravvivere. Nel frattempo, dovrete anche andare a caccia di cibo, dormire a sufficienza, illuminare l’ambiente circostante e altro ancora. La storia vede i giocatori impegnati in un viaggio per ripristinare il regno di Khazad-dûm recuperando i punti di riferimento dei Nani, accendendo le forge e molto altro ancora. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi e nel frattempo visitate il sito web ufficiale.

Ecco la descrizione ufficiale sul Epic Games Store: