Future Game Show: ecco il recap dell’evento

Il Future Game Show è stato un evento emozionante. Finendo in modo spettacolare la settimana piena di annunci, come il Summer Game Fest dell’altro giorno, abbiamo avuto l’occasione di assistere a tutti gli annunci mostrati oggi durante la livestream, e possiamo dirvi che sono stati tanti. Con la partecipazione di Denise Gough e Doug Cockle, rispettivamente Yennefer e Geralt in The Witcher 3, ecco a voi il recap generale dell’evento del Future Game Show 2022:

L’evento è iniziato con Outpost, un gioco sparatutto futuristico creato da Team Ranger e Lightning Games che arriverà quest’anno su PC. Potrete richiederlo nella wishlist e sperare che arrivi il prima possibile.

Si continua con un esclusivo gameplay trailer di LUTO, un horror psicologico che arriverà su PlayStation e PC il 2022, anche se la data di uscita non è stata specificata.

Nightingale ha fatto il suo ritorno nonostante sia stato mostrato anche durante il Summer Game Fest. Per l’occasione, il CEO di Inflexion Games, Aaryn Flynn, ci parla del sistema delle realm cards, un modo per accedere a differenti mondi e cambiare i biomi a nostra voglia e piacere.

Dai creatori di Phogs, arriva Tray Racers, un gioco di corse sulle dune di sabbia. Il titolo è previsto di arrivare su PC e Nintendo Switch il 2023.

In seguito, Kwalee ha mostrato diversi titoli sviluppato dalla compagnia che faranno il loro debutto. I titoli sono Wildmender, Die by the Blade, Scathe, e Robobeat, e ognuno di essi copre un diverso stile di gioco e gameplay.

Morbid Metal ha catturato rapidamente l’attenzione. Sviluppato da una sola persona, questo gioco ad alta velocità roguelite vi vedrà giocare nei panni di quattro personaggi distinti in un ambiente futuristico. Il titolo arriverà su Steam a breve, e potrete cominciare a richiederlo tramite wishlist sulla piattaforma.

Turbo Golf Racing è stato mostrato, e sembra ancora più emozionante di prima. Durante l’evento è stato dichiarato che il titolo andrà in early access il 4 agosto, e la demo è disponibile adesso per Steam e Xbox.

American Arcadia ha spiegato nuovi dettagli sul gameplay e il setting generale della storia, ma oltre a questo, il succo principale è stato mostrato durante il Summer Game Fest. Fateci sapere se vi interessa questo videogioco davvero bizzarro e unico.

Alaskan Truck Simulator sembra una bella sorpresa piacevole per chi piace l’ebbrezza della guida nelle terre selvagge congelate. La demo del titolo è disponibile oggi, mentre il titolo arriverà durante il Q4 2022.

Se questo gioco vi ha ricordato Portal, non siete gli unici. The Entropy Center sembra una carina re immaginazione del popolare franchise di Valve con qualche twist in mezzo. Il titolo arriva quest’anno solo su PlayStation.

Anche per gli sviluppatori in Ucraina c’è stato il proprio momento. A causa della guerra, molti di loro hanno dovuto salvaguardare la propria vita, e pertanto possiamo soltanto assicurare loro il meglio. I giochi dall’Ucraina annunciati sono stati Puzzles for Clef, Zero Losses, This Rain Will Never End, Farlanders, e Through the Nightmares.

Lost in Play ricorda molto serie animate come Gravity Falls, e l’ispirazione è abbastanza ovvia, specialmente per lo stile artistico. Il gioco arriva il 10 agosto 2022 per PC e Nintendo Switch.

Brewmaster vi farà provare l’ebbrezza dell’alcol…letteralmente. Il gioco è una sorta di simulatore nella produzione delle bevande più dissetanti e gratificanti per chi ama una buona serata in compagnia e all’insegna del divertimento. Il gioco arriverà quest’anno su PC e console, mentre una demo per PC è disponibile da oggi.

Bramble the Mountain King ci ha mostrato un’iconica creatura che si incontrerà durante il nostro cammino, il Nickhun, un essere legato alla mitologia nordica.

Enemy of the State vi farà scoprire la via del crimine e delle sparatorie più selvagge per raccogliere denaro e dare lo spazio ai migliori gangster del paese. Il titolo arriverà il 2024.

Riusciranno tre fuggitivi a risolvere un mistero ancora più grande di loro stessi? Lo scoprirete in Sunday Gold, quando arriverà quest’anno.

Do Not Open è il primo e unico titolo annunciato per console VR, e uscirà verso la fine di quest’anno, portando l’horror a punti mai visti (e provati) prima.

Bright Memory Infinite sta per uscire anche per console! L’annuncio è stato dato durante l’evento, e non vediamo l’ora di vedervi in azione anche nelle altre console del mercato.

Anche Team 17 ha avuto il proprio momento di gloria in termini di annunci mostrati. Vi consigliamo di guardare il video per darvi un’idea dei giochi che hanno fatto vedere durante l’evento.

Tinykin ha una data di uscita, ed è il 30 agosto. Questo simpatico videogioco ricorda molto Pikmin, in un certo senso, ma con simpatici animaletti che vi daranno una mano durante la vostra avventura.

Essere dei Serial Cleaners non è mai stato così buffo e drammatico al tempo stesso. Il gioco uscirà il 22 settembre su tutte le console.

Perché guidare un aereo, quando puoi amministrare un aeroporto? Airport Sim arriva prossimo anno per PC e Xbox, mentre per PlayStation e Nintendo Switch bisogna attendere.

Dire che questo gioco è bizzarro sarebbe poco. In Phonopolis, dovrete risolvere puzzle in una città con lo stile grafico alquanto particolare. Il titolo è attualmente in development, e non ha date di uscita.

Agli sviluppatori indie piaccioni i roguelike, vero? Being and Becoming aggiunge un twist alla formula ambientando il setting nell’orribile mondo di Lovecraft. Il titolo arriverà presto su PC.

Un robot compagno noioso, una misteriosa creatura e un clima alquanto gelido. Arctic Awakening arriva su PC e console prossimo anno.

Divine Knock Out arriverà molto presto, e questo titolo picchiaduro 3vs3 si prospetta davvero emozionante.

Planet of Lana è tornato! Annunciato precedentemente durante i Game Awards 2021, siamo contenti di poter vedere nuovamente delle scene di gameplay per questo titolo davvero spettacolare. Ancora niente sulla data di uscita ufficiale, ma state certi che debutterà quest’anno.

Deadly Premonition 2 sta per arrivare anche su PC. Speriamo che abbiano imparato dai propri errori di grafica rispetto alla versione per Nintendo Switch…

Snufkin Melody of Moominvalley arriverà finalmente e senza dubbio prossimo anno per PC e console, e chissà che cosa ci riserverà il titolo.

Il gioco tanto memato in questo periodo di Palworld è davvero bizzarro, e questo nuovo trailer non ha fatto altro che aumentare tale disagio. Armi da fuoco e Pokémon possono essere due elementi che non ci saremmo mai aspettati di vedere combinati, ma forse aspettare potrebbe rivelarsi una buona decisione. Il gioco uscirà quest’anno su PC.

Infine, l’ultimo gioco ad essere stato mostrato durante il Future Game Show è Ill, il titolo in sviluppo da parte di Team Clout. Se siete fan del gore, del sangue, del macabro e dell’orrore, questo titolo potrebbe essere quello per voi. Gli elementi terrificanti ci sono; ora, bisogna solo vedere quando potremo metterci effettivamente le mani sopra.

Questo è tutto per il Future Game Show 2022. Speriamo che abbiate passato una piacevole lettura!