Forspoken: mostrata una nuova scena di storia

Forspoken di Luminous Productions ha ricevuto alcuni nuovi filmati durante la Netflix Geeked Week di questa settimana, ma se dobbiamo essere onesti, non è un nuovo gameplay di per sé. Invece, vediamo il protagonista Frey Holland interagire con l’Archivista, uno dei personaggi più importanti. In fondo alla news potrete vedere la clip nello specifico ripresa direttamente dal video della livestreaming.

Frey sta essenzialmente cercando un modo per entrare nel castello di Tanta Sila per sconfiggerla e porre fine al suo regno di terrore. L’Archivista, un tempo fabbro, conosceva Sila e forgiava armi per lei, il che ha reso il tradimento ancora più devastante quando Sila fu corrotta dal miasma come le altre Athas. Durante questa conversazione, sentiamo qualcosa da Cuff e assistiamo alla visione generale di Frey sull’intera situazione: non si considera un eroe e sta ripensando a combattere Sila. In quanto tale, l’Archivista fornisce una mappa del castello di Sila e sembra che il giocatore possa saperne di più su tutti i Tanta dall’archivio. Nonostante siano filmati di sviluppo soggetti a modifiche, la presentazione, la recitazione vocale e le immagini sono tutte azzeccate. Speriamo di vedere di più in rotta verso l’uscita di Forspoken l’11 ottobre per PS5 e PC.