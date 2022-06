Resident Evil 2: nuovo aggiornamento grafico per PC

A marzo, Capcom ha annunciato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7: biohazard avrebbero ricevuto aggiornamenti gratuiti per PS5 e Xbox Series X/S. Gli utenti di PC che attualmente possiedono il gioco possono eseguire l’aggiornamento gratuitamente.

In un recente post di Steam, Capcom ha notato che la patch di aggiornamento sarebbe stata “pubblicata a breve” e ha rivelato i requisiti PC aggiornati per Resident Evil 2. Invece di Windows 7/8.1/10 (64 bit), sarà supportato solo Windows 10 (64 bit). Anche DirectX 11 sarà disponibile, con DirectX 12 obbligatorio. Dal punto di vista grafico, i requisiti minimi vanno da una GeForce GTX 760 o Radeon R7 260x a una GeForce GTX 960 o Radeon RX 460. Una volta che la patch di aggiornamento è attiva, i requisiti di sistema precedenti non saranno supportati. Se avete rimandato l’installazione di Windows 10 negli ultimi anni, è finalmente giunto il momento di arrendersi. Capcom non ha indicato i miglioramenti che i giocatori PC riceveranno con questa patch. I giocatori di Xbox Series X/S e PS5 possono sfruttare il ray-tracing, frame rate più elevati e audio 3D. Su PS5, sono supportati il ​​feedback tattile e i trigger adattivi di DualSense. L’aggiornamento è gratuito su console con salvataggi di generazione precedente trasferiti sulle console di generazione attuale. Per quanto riguarda la data di uscita, restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi giorni.