Daymare 1994 Sandcastle: nuovo trailer al Guerrilla Collective

Oggi 11 giugno si sta svolgendo il Guerrilla Collective, vetrina per molti sviluppatori: tra di questi il team italiano Invader Studios, che ha mostrato un nuovo filmato gameplay del suo Daymare 1994 Sandcastle. Un minuto e venti di video in cui si vede l’agente speciale Dalila Reyes, alle prese con diversi zombie non troppo amichevoli; l’ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. sa però tenerli a bada, riuscendo a frenarli anche con attacchi congelanti.

Daymare 1994 Sandcastle, prequel di Daymare 1998, arriverà in questo 2022 (data precisa ancora non svelata), pubblicato da Leonardo Interactive, su PC (Steam e Gog), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per saperne di più possiamo rimandarvi, qualora lo vogliate, al nostro provato.