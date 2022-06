Alaloth Champions of the Four Kingdoms: data dell’accesso anticipato e nuovo trailer

Dopo il trailer di fine maggio, Alaloth Champions of the Four Kingdoms del team italiano Gamera Interactive torna a mostrarsi, e lo fa durante il Guerrilla Collective. Oltre a far vedere un nuovo trailer, svela anche la data d’uscita per l’accesso anticipato: sarà disponibile su Steam dal 30 giugno.

Come scritto proprio sulla pagina Steam del gioco, nelle prossime settimane il team fornirà nuovi dettagli, tra cui una roadmap di sviluppo completa e approfondimenti sui contenuti di gioco a cui stanno lavorando per il lancio e per il post-lancio. Un nuovo aggiornamento molto corposo verrà rilasciato molto presto.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Alaloth Champions of the Four Kingdoms.