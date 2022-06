River Tails Stronger Together: trailer dal Guerrilla Collective

Lo scorso anno vi avevamo parlato della campagna Kickstarter di River Tails Stronger Together, platform da co-op in sviluppo da parte del team tra Italia e UK, Kid Onion Studio. Oggi 11 giugno, durante il Guerrilla Collective è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra i diversi miglioramenti grafici, oltre le meccaniche gameplay, incentrate proprio sulla cooperazione tra i due protagonisti (il gatto Furple e il pesce Finn), boss fight e nuove aree. Il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà su Steam, Nintendo Switch, console PlayStation e console Xbox.

Qui sotto potete vedere il filmato, tramite il canale YouTube GameTrailers.