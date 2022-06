The Cub: nuovo filmato al Guerrilla Collective

Annunciato al Future Games Show di marzo, l’apocalisse di The Cub torna a mostrarsi con un nuovo trailer al Guerrilla Collective. Il filmato mostra i collegamenti a livello di storia con l’altro titolo di Demagog Studio e Untold Tales, ovvero Golf Club Wasteland, con una catastrofe ambientale che ha portato i più ricchi a scappare su Marte, salvo poi ritornare sulla Terra e trovare il “cub”, il cucciolo umano, e volerlo catturare. La seconda parte del video, incentrato sul gameplay mostra proprio questo “Libro della Giungla che incontra l’Armageddon”, come lo definiscono gli sviluppatori stessi, in un platform “vecchio stampo” reinterpretato ai giorni nostri, ma che si ispira ai classici.

Il gioco arriverà (data ancora non annunciata) su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Da ieri 10 giugno oltretutto è possibile scaricare la demo su Steam. Qui sotto, il nuovo video di The Cub.