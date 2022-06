Halo Infinite: un nuovo gameplay mostra la personalizzazione delle armi

343 Industries ha rilasciato una tabella di marcia approssimativa per lo stesso all’inizio dell’anno, secondo la quale la modalità Forge entrerà in beta questo settembre. Il gameplay della modalità sembra essere trapelato e condiviso su Twitter. Oltre a Forge, Halo Infinite aggiungerà presto anche la co-op della campagna. Nel frattempo, anche la modalità Battle Royale a lungo vociferata verrà lanciata entro la fine dell’anno.

Il focus delle clip trapelate è principalmente su armi e veicoli, mostrando la nuova funzione di scripting e come può essere utilizzata per combinare insieme le armi o i veicoli e crearne di nuovi. Nei video possiamo vedere alcuni esempi piuttosto interessanti, come un fucile da battaglia che funziona come uno spiedo, una pistola al plasma che spara colpi disgregatori o persino un’arma che funziona come la pistola a gravità di Half-Life 2 . Nel frattempo, dal lato del veicolo, viene mostrato il Wraith combinato con Brute Choppers per renderlo più veloce. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo : Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggete gli Esiliati : un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Leaked Halo Infinite forge gameplay explains the weapon combining feature that allows you to create new weapon abilities! #Halo #HaloInfinite #Xbox

Credit to YouTuber: Bradguy123 pic.twitter.com/GkaW2LqjA1 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022

Leaked Halo Infinite forge gameplay of the weapon script feature (part 2). Here are more gun combinations that you can create. #HaloInfinite #Xbox #Halo pic.twitter.com/VohCd87YbJ — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022