Redfall: nuovo gameplay trailer all’Xbox + Bethesda Games Showcase

Redfall, il nuovo sparatutto in prima persona dalle sfumature horror progettato da Arkane Studios (i creatori di Dishonored, per intenderci), dopo il suo rimando al 2023, si è mostrato tramite un inedito gameplay trailer in occasione dell’Xbox + Bethesda Games Showcase 2022.

Il trailer ha presentato qualche location piuttosto inquietante, che farà da casa alle concitate sessioni FPS che vedrà i protagonisti scagliarsi contro dei vampiri famelici. Il titolo, come già accennato, vedrà la luce nel corso del 2023 e approderà su Xbox Series X/S e PC (qui trovate il link al sito ufficiale per non perdervi nessuna informazione).