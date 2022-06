Gunfire Reborn di 505 Games è un nuovo videogioco multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori, in cui i protagonisti sono degli animali e delle particolari creature che imbracciano armi.

Con un gameplay da sparatutto in prima persona, il titolo è atteso proprio per quest’anno, più precisamente per ottobre 2022, mese in cui approderà sia su Xbox Series X/S che su PC.