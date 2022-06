A Plague Tale: Requiem, sequel del famoso franchise, si mostra in un trailer accattivante durante l’Xbox & Bethesda Showcase. Il breve filmato ha mostrato non solo una grafica notevolmente migliorata, ma diverse dinamiche di gioco implementate. Non è stata annunciata una data precisa di rilascio, ma solo una finestra di lancio; il titolo sarà infatti disponibile nel corso del 2022. Ecco di seguito il filmato mostrato: