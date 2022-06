Riot: i giochi su Xbox Game Pass

Oggi Riot Games e Xbox hanno annunciato che i titoli più importanti di Riot arriveranno su Game Pass quest’inverno. Ci saranno delle caratteristiche che potranno essere sbloccate per gli abbonati al servizio.

In una prima assoluta per Game Pass, la partnership si estende oltre i giochi per PC di Riot per includere i titoli di Riot solo per cellulari e accessibili ai cellulari. Tutti i membri del Game Pass potranno sbloccare:

League of Legends (PC): Tutti i campioni sbloccati

Uno dei giochi competitivi più giocati al mondo. Un pilastro del genere MOBA, in League due squadre di cinque potenti campioni si affrontano per distruggere la base dell’altro in un gioco che unisce velocità, strategia e intensità. Con il Game Pass, i membri sbloccheranno tutti gli oltre 160 campioni e avranno accesso a ogni nuovo campione non appena verrà rilasciato.

League of Legends: Wild Rift (Mobile): Tutti i campioni sbloccati

Costruito da zero per i dispositivi mobili, League of Legends: Wild Rift porta il classico gameplay MOBA 5v5 di League of Legends sui dispositivi mobili, con nuovi controlli e una sensazione semplificata progettata per gli schermi touch. I membri del Game Pass sbloccheranno tutti gli oltre 80 campioni e avranno accesso al day-one a ogni nuovo campione.

Legends of Runeterra (PC e mobile): Set delle Fondazioni sbloccato

In questo gioco di carte strategico, l’abilità definisce il vostro successo. Mescolate e abbinate i campioni iconici, gli alleati e le regioni di Runeterra per sbloccare sinergie di carte uniche e superare il vostro avversario. Con il Set delle Fondazioni sbloccato, i membri del Game Pass avranno un vantaggio su questo gioco di carte PVP gratuito e amichevole.

Teamfight Tactics (PC e mobile): Little legends sbloccate

TFT è un gioco di strategia auto-battler in cui i giocatori combinano i campioni della Lega e gli oggetti in formazioni illimitate per sconfiggere gli altri sette giocatori in una partita. I membri del Game Pass avranno accesso a una rotazione di avatar Little Legend di livello 1.

Valorant (PC): Tutti gli agenti sbloccati

Mescolate un gioco d’armi acuto e abilità tattiche rivoluzionarie in Valorant, lo sparatutto tattico 5v5 di Riot in rapida crescita basato sui personaggi. Affronta i nemici nelle modalità Competitiva e Non classificata, oltre a Deathmatch e Spike Rush. I membri del Game Pass sbloccheranno tutti i 18 agenti e avranno accesso a tutti i nuovi agenti fin dal primo giorno.

Qui sotto potete vedere il trailer