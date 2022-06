Pentiment: annunciata l’avventura narrativa di Obsidian

Ambientato nella Baviera del XVI secolo, Pentiment è la nuova avventura di Obsidian, casa di sviluppo conosciuta per Pillars of Eternity e The Outer Worlds.

Il titolo, in grafica 2D, è stato presentato durante l’Xbox + Bethesda Games Showcase 2022 e renderà i giocatori partecipi della vita dell’artista Journeyman Andreas Maler, il quale sta vivendo all’interno di una società caratterizzata da un periodo di agitazione sociale. Pentiment giungerà su Xbox e PC (via Steam) nel corso del mese di novembre 2022.