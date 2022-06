Di Klei Entertainment, Rotwood è un hack ‘n slash e dungeon crawler giocabile fino a quattro giocatori in modalità cooperativa. Il titolo è stato annunciato proprio pochi istanti fa, durante il PC Gaming Show.

Ancora non risulta chiara la data in cui gli sviluppatori si sono prefissati di rendere il titolo disponibile in accesso anticipato. In caso di ulteriori informazioni, non esiteremo ad aggiornarvi!