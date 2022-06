Minecraft Legends, il nuovissimo action-strategy game, viene mostrato durante l’Xbox & Bethesda Showcase, svelando un gioco davvero intrigante per gli amanti del franchise. Non è stata rilasciata una data precisa per l’uscita, ma solo una finestra di lancio fissata per un generico 2023. Ecco di seguito il filmato mostrato durante l’evento: